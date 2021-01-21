Популярна українська співачка Наталія Могилевська розповіла про те, як приходить у форму після новорічних свят, і показала результат

Для багатьох новорічні канікули асоціюються з нескінченними застіллями, за час яких людина неминуче набирає вагу. Актуальна ця проблема і для зірок. У зв'язку з цим 45-річна Могилевська на прохання фанатів поділилася своїм рецептом боротьби з наслідками свят.

Співачка зізналася, що останнім часом її про це запитують дуже часто. Вона підкреслила, що рішення повернутися у форму має бути усвідомленим.

"На мій погляд найкраще починати з моно дня. Весь день ви їсте 2-3 продукти, наприклад - гарбуз,горіхи або риба і салат. Комбінацій може бути багато... можна день на кефірі. А після нього переходити поступово на обрану форму здорового харчування і легких тренувань", - розповіла співачка.

Свою розповідь вона супроводила власними знімками. На фото Могилевська позує на кухні зі склянкою кефіру в руці. При цьому, вона одягнена в біле вбрання, дуже схожий на пеньюар.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її публікацію.

"Яка ви вся домашня, красива і природна", "Ви чарівні", "Ви така красива домашня, фігура у вас топ. Наша улюблена Наталочка ви виглядаєте прекрасно", "як на мене, так форма просто відмінна", - пишуть люди.

Нагадаємо, 45-річна Могилевська прогулялася по набережній босоніж: "Ваші ніжки створені для поцілунків".

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