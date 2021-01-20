Скандальна українська модель Олена Омович у відвертому вбранні продемонструвала, як схудла за останній час

26-річна красуня прославилася в мережі як українська копія Кардашьян. Дівчина з юного віку будувала модельну кар'єру, проте з часом захопилася пластичними операціями і веденням блогу в Instagram, де вона виставляє вкрай відверті знімки. На тлі цього Омович придбала вельми неоднозначну репутацію.

Як повідомляє Politeka.net, модель поділилася новими знімками в своєму Instagram. Останнім часом її фігура викликає все більше побоювань у шанувальників, адже крім збільшених за допомогою пластичних операцій форм Омович стала виділятися ще й надмірно худими руками і ногами.

Це помітно і на нових кадрах, де дівчина позує в чорному топі і коротких шортах, виставляючи напоказ свої форми. Зверху модель накинула сірий худі.

"Давайте ще раз все дружно напишемо під цим фото, що я дуже схудла. А то я ж не бачу цього напевно", - саркастично підписала фото Омович.

У коментарях дійсно почали обговорювати зовнішність моделі.

"Такі ніжки худенькі, сонце, прошу позайматися з ногами", "Олена, ти красуня) Але якщо вже бачиш сама, що стала дуууже худий, то варто трохи набрати вагу", "Жах жах жах в сторіс просто страх, як ніби це не доросла дівчина, а дівчинка підліток – рахитик", "Альона що за милиці, ніжки треба наростити терміново", "Бідони твої щас виваляться", "Я навпаки фоткалась так, щоб товщі здаватися", - пишуть люди.

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