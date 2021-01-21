Відома співачка Ані Лорак засвітилася в компанії російської артистки Ірини Аллегрової

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Лорак опублікувала спільне фото, зроблене за лаштунками концерту або в якійсь студії звукозапису.

Кароліна була одягнена в чорну маєчку, яка обтягнула її пружні пишні форми. Внизу на співачці красувалися штанці в клітинку. Волосся Лорак було розпущене. Судячи по зачісці зірки, це архівний кадр, так як у Кароліни на фото присутня чолка.

Виконавиця хіта "Молодший лейтенант", "Шалена імператриця" була одягнена у вільні світлі штани спортивного стилю і білу майку. Вона прикрила обличчя сонцезахисними окулярами. Аллегрова обняла Лорак і дружелюбно посміхалася на камеру.

Варто відзначити, що, незважаючи на різницю у віці, Аллегрова, що наближається до свого 70-річчя, виглядала більш стильною, ніж молода зірка.

"З днем народження", - коротко підписала фото зірка.

Як відомо, 20 січня Ірині Аллегровій виповнилося 69 років. Багато артистів, які знайомі з нею, опублікували привітання у себе в соцмережах.

Раніше ми писали, що Ані Лорак раптово приїхала до Києва і влаштувала прогулянку по столиці, наплювавши на сильні морози.

Нагадаємо, що Ані Лорак заінтригувала виглядом в домашньому халатику після повернення на батьківщину: спекотні кадри.

Як повідомляла Politeka, похмура Ані Лорак в обіймах красеня заговорила про біль, несподівані кадри:"Все в минулому...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак в грайливому настрої показала, як колесить по морозному Києву: "при будь-якій погоді!".