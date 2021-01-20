Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк продемонструвала свої таланти

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька сторіс, в яких показала, чим займається на дозвіллі. Христина була в танцювальному залі, але поспішила заінтригувати шанувальників.

"Ну що, є якісь варіанти, де я сьогодні? І з ким я сьогодні? І що я роблю сьогодні? Я танцюю танго!",- зазначила Христина, знімаючи переможця "Танців з зірками" Ігоря Кузьменка.

Як відомо, Кузьменко кілька разів брав участь у шоу, перемігши в парі з Наталією Могилевською. Також його ставили в пару зі Славою Камінською, але співачка отримала травму і передчасно покинула шоу.

"Прийшла струснути старовиною, і всім дуже раджу потрапити хоч на одне заняття з Ігорем!",- написала Горняк, назвавши його найкращим танцюристом.

Далі Христина опублікувала кілька відео пристрасного танго. Красуня кружляла в парі з танцюристом, схоже, зовсім забувши про чоловіка. До речі, сам Володимир Остапчук, як відомо, теж брав участь у танцювальному шоу в парі з Ілоною Гвоздьовою.

Зазначимо, що Христина Горняк і Володимир Остапчук одружилися восени 2020 року. До цього вони зустрічалися рік. Якраз в той час, як телеведучий розлучався зі своєю дружиною.

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