Молоденька дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова вразила фігуркою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Катерина, яка чекає дитину від зірки, випадково засвітила округлі форми. Як відомо, пара тільки недавно повідомила про те, що Репяхова чекає дитину. Дівчина повідомила про це в своєму Instagram, опублікувавши кілька фото.

При цьому, фігурка дівчини весь час ховається під об'ємними сукнями і светрами. В одній зі сторіс, втім, Катерина зняла одяг, залишившись в мініатюрній обтягуючій маєчці, яка продемонструвала зміни в її фігурці. Бюст худенької Репяхової пристойно підріс, що відразу ж кинулося в очі шанувальникам.

Фани не змогли залишити коментарі до відео, так як в сторіс відсутня така можливість. Сама ж Катерина з мокрим волоссям зазначила, що наводить марафет перед важливою зустріччю.

"Сьогодні у нас з ВП зустріч в Зумі по роботі, потрібно привести себе в порядок", - поділилася своїми планами Репяхова.

Раніше ми писали, що Павлик і Репяхова зустрічалися задовго до того, як стали разом працювати. Дівчина поділилася кадром, на якому їй було всього 10 років. Вже тоді вона була фанаткою Павлика.

Нагадаємо, що вагітна дружина Віктора Павлика приголомшила відвертістю, показавши фото ще ненародженого малюка: "Так ми ростемо...".

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