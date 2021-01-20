Відома українська співачка Аліна Гросу записала відео з заплаканим обличчям

Популярна блондинка останнім часом все більше уваги приділяє своїй акторській кар'єрі. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Гросу поділилася новими відео, в яких показала, як виглядає до і після зйомок.

Так, вранці Гросу записала відео з машини, де вона сиділа в очікуванні початку зйомок. На цих кадрах співачка виглядає свіжою і відпочила. Її волосся акуратно розчесане, а на обличчі – ідеальний макіяж.

"Всім привіт! Я на знімальному майданчику...вірніше як на знімальному майданчику. В акторському вагончику дуже холодно і тому ми сидимо в машині і гріємося", - розповіла Гросу.

Друге відео вона записала вже ввечері. При цьому, контраст між двома роликами виглядає разючим.

Так, в кінці дня макіяж зірки весь розмазався, через що її обличчя виглядає брудним, втомленим і заплаканим. З зачіскою актриси також щось сталося.

"Як красиво Я день починала і як закінчую...в сльозах, в смутку і печалі. Пішла зніматися далі!",- вимовляє на відео Гросу.

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Всього вони з Олександром зустрічалися близько п'яти років. За словами Гросу, Їхні стосунки почалися з дружби, тому зараз їй особливо непросто звикнути до того, що їхні шляхи розійшлися.

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