Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, де оселився з сім'єю під час відпочинку в Майамі

Як передає Politeka.net, нещодавно він відправився на американський курорт разом з дружиною лілією і сином Леоном, а тепер провів огляд по своєму "житлу". Спочатку танцюрист показав в сторіз фото висотки на березі затоки і запропонував: "Наша нерухомість в Майамі. Хочете огляд?". Незабаром після цього Влад Яма записав відео на пляжі біля скель і жартома заявив, що саме тут мешкає разом з домочадцями.

"Отже, наше житло в Майамі, власне, майже все вже в кадрі. Це передпокій, місце для взуття, тут збройний склад, спортзал, дитяча кімната", - почав перераховувати хореограф, показуючи тапки на піску, Леона з водяним пістолетом, футбольний м'яч і формочку у вигляді раку.

"Тут меблі, точніше, дружина, а під нею меблі", - вказав Влад Яма на лілію, яка розвалилася в пляжному кріслі в жовтій майці і сонцезахисних окулярах. Дахом сім'ї танцюриста послужила парасолька, яку не встигли розкласти, а холодильником - затінене місце між скелями, столом - величезний валун. "Діти в комплекті. Добре продувається, завжди свіже повітря", - розповів Влад про переваги своєї нерухомості.

Раніше Влад Яма прогулявся по Майамі в компанії відомого ведучого Анатолія Анатоліча, який записав тривожний Відеоролик. Вони опинилися в небезпечному районі Ель Портал, куди не доходять туристи.

"Влад єдиний тут в таких кросівках. Я навіть побоявся і зняв шкарпетки", - заявив Анатолій.

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Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.

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