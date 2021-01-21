Український продюсер і репер Потап розповів про людей, які викликають огиду
Як повідомляє Politeka.net, він виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, зроблене в музичній студії "MOZGI". Потап в картатій сорочці поверх футболки і червоній фірмовій шапці зробив селфі на сходовому майданчику, відобразивши інтер'єр з фотографіями в рамках.
Свій пост він присвятив відношенню до людей і артистів зокрема. За словами продюсера, багато хто володіє "негативним чарівністю", через якого навколишні підсвідомо відштовхують їх.
"Набагато гірше коли, людина, яка вам симпатична, виявляється породженням пекла. В обох випадках не поспішайте, дивіться в очі, відчувайте спиною, робіть висновки з body-language, аналізуйте головою, в кінці кінців запитайте думку близької людини, але постарайтеся скласти своє власне враження. Я ось знаю багатьох артистів і зовсім не багатьох пущу до себе в будинок", - зізнався Потап.
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Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на пост репера і залишили багато коментарів під постом:
"Від вас нюх позитивний, і ніяк інакше. Впевнена, що багато хто готовий пустити вас до себе додому"; "Вас би я в свій будинок пустила, я ж під ваші пісні з Настею всю свою молодість танцювала"; "у Вас шикарне чарівність"; " Файний хлоп, з мозґамі 😂"; " А навіщо на всіх фото робити так губи?"; "У вас з Настею так і було по - початку?".
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