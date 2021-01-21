Популярна співачка Тіна Кароль прийняла несподіване рішення під час підготовки до прослуховувань на шоу "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, вона стала одним із зіркових тренерів 11 сезону вокального проекту, який озаглавили"перезавантаження". На офіційній сторінці каналу "1+1" розкрили невідомі подробиці про незвичайний образ, який артистка вибрала для першого етапу шоу.

"Тіна Кароль обрала сукню кольору стиглої сливи з еко-шкіри від українського дизайнера бренду "The COAT" Каті Сільченко. Стилісти підкреслюють, що наряд поєднує ретростиль і "образ нульових", - наголошується в повідомленні. - "Цікаво, що на одній з примірок образу Тіна зняла сережки з вух, застебнула їх на стегнах і сказала: «Це буде так!".

Користувачі соцмережі оцінили наряд Тіни Кароль в коментарях, деякі припустили, що їй буде не так цікаво судити без Дана Баланна:

"Всі тренера Супер. Хороший склад. У Тіни сумні очі"; "Тому що Дана немає"; " Тіна неймовірно красива ❤️"; "Тіна Кароль - просто зірка, вона повинна виграти в 11 сезоні"; " Тіна як сонце ☺️ вона прекрасна в журі конкурсу!"; "Вибачте, але який стиліст одягає Тіну? Це несмак, колір стиглої сливи, схоже на інше, і ця шкіра не для Тіни, дуже різкий перехід від атласу до шкіри, люблю творчість Тиночка але наряди це"; "Тіна - ікона"; "мені подобаються всі тренери і вони виглядають яскраво".

Перший випуск шоу "Голос країни. Перезавантаження" покажуть в ефірі 24 січня на телеканалі "1+1". Крім Тіни Кароль в тренерських кріслах опинилися Дмитро Монатік, Надя Дорофєєва і Олег Винник.

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