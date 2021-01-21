Епатажний російський співак Філіп Кіркоров поскаржився, що сумує за Україною

Як стало відомо Politeka.net, російський поп-король співак Філіп Кіркоров розповів про своє ставлення до України і нагадав про заборону в'їзду в нашу країну, хоча колись ділив сфену разом з чинним українським президентом. Але, на думку артиста, він нічого поганого не зробив, пише mk.ru.

Філіп Кіркоров стверджує, що артисти - це заручники своєрідних "воєн", які відбуваються то тут, то там. Тому він дуже сильно шкодує своїх фанатів з України, які вже 7 років не можуть побачити грандіозних шоу артиста і пишуть йому листи з переживаннями.

Кіркоров пояснив, що насправді нічого поганого не зробив, щоб йому, визнаному раніше народним артистом України, забороняли давати тут концерти.

"Відвідав дитячий фестиваль "Нова Хвиля" в Криму і став через це нев'їзним в Україні",- пояснює Кіркоров.

За словами "Короля" навіть Володимир Зеленський відрікся від нього, хоча колись Кіркоров ділив з ним одну сцену і телеефіри та підтримував дружні стосунки.

Навіть його звання "Народного артиста України", було вручено з рук "далеко не проросійського президента Віктора Ющенка", за його заслуги у 2008 році. Тоді, нагадує співак, він стояв під українським прапором. Більш того, Філіп Кіркоров нагадав і про 2-е місце Ані Лорак на "Євробаченні", коли він представляв співачку на конкурсі.

"Мені дуже шкода шанувальників в Україні, яких я не можу побачити вже сім років. Мене це засмучує, обурює і розбурхує свідомість. Це мій біль на сьогодні", - каже співак і додає, що збирав повний "Палац спорту" в Києві протягом 20 років.

Також він нагадав про проблеми, які отримала українська співачка Оля Полякова після спільного виступу з Кіркоровим у Еміратах. Кіркоров зазначив, що, попри те, що шоу було організовано на нейтральній території, у співачки потім були величезні неприємності.

"Оля на свою голову отримала в Україні величезні проблеми, її мало не розіп'яли",- зазначив співак і додав, що зірці вдалося відстояти думку, що концерт став "хитким містком між Україною і Росією".

Співак зазначив, що нічого поганого не робив, а просто співав свої хіти про кохання.

"Я нічого злочинного не зробив, пропагандою насильства не займався, співав і співаю пісні про кохання, незалежно від того, в якій країні перебуваю",- підкреслив Філіп Кіркоров.

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