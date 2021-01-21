Неправильне лікування коронавірусу може погіршити стан пацієнта

Лікар-пульмонолог Світлана Гук в інтерв'ю для українських ЗМІ розповіла, що застосування антибіотиків при перших симптомах коронавірусу може стати дуже дорогою помилкою.

Вона також уточнила, що приймати антибіотики при перших симптомах коронавірусу неправильно, так як ураження легень викликано не бактеріями, пише РБК Україна.

Лікар пояснила, що безконтрольне і безглузде призначення антибіотиків призводить не тільки до зайвої витрати грошей, але і до зіпсованої мікрофлори кишечника. А в майбутньому людину можуть чекати і інші наслідки.

"У майбутньому людину чекають більш грізні наслідки: стійкість мікрофлори до антибіотиків — антибіотикорезистентність. Якщо призначати ці ліки невиправдано, то загроза наближається семимильними кроками", — пояснила фахівець.

Вона зазначила, що антибіотики повинні відпускатися в аптеках тільки за рецептом, а правильне лікування при коронавірусі повинен призначати лікар.

Нагадаємо, що станом на четвер, 21 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 97 млн осіб. За минулий день виявили 671 198 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2 млн пацієнтів.

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