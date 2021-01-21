Актор "Дизель Шоу" Євген Нікішин поділився, чого зміг домогтися за рік

Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на всі неприємності, гуморист знайшов позитивні моменти в непростому 2020. На офіційній сторінці "Дизель Шоу" в "Instagram" передали його слова та архівні фотографії.

"Євген Нікішин та його підсумки 2020 року 😇 тут про сім'ю, роботу та інше особисте. Гортайте карусель, щоб дізнатися, яким був минулий рік для Жені!",- сказано в пості.

Євген Нікішин поділився, що карантин став для нього чудовою можливістю зробити перерву в роботі, зайнятися собою і своєю улюбленою сім'єю. Крім того, він продовжив розвиватися, як артист.

"На карантині вперше за багато років провів стільки часу з дітьми. Виховувати їх - круто і непросто одночасно. Схуд на 20 кг! Досяг певних успіхів у вивченні української мови. Зустрівся з друзями, яких не бачив більше двадцяти років. З величезним задоволенням приміряв на себе нові образи в "Дизель Шоу", - зізнався Євген Нікішин.

На опублікованих фото актор позує з дружиною і дітьми, в спортзалі під час напруженого тренування, на сцені і за лаштунками. Користувачі соціальної мережі оцінили його старання в коментарях:

"Женя, ти супер, і сім'я хороша. Дай Бог вам здоров'я"; " Супер!!! Найулюбленіший артист!!!"; "Ви вже добре говорите українською!"; "У діток губки татові"; " Позитивчики 👍❤️🎉"; " це все ваші діти？😍 😍 😍 "; "Жека, красень ще 20 давай! Тобі спорт До лиця!"; "Доча тата, синуля в маму!!"; "Схуд і стеж за вагою ти не уявляєш як швидко він повертається"; " супер! Дітлахи копія папік!!!!".

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