Відома українська співачка Аліна Гросу шокувала відео про свою слабкість до алкоголю

Популярна співачка Аліна Гросу все частіше звертає увагу шанувальників на свої акторські здібності, підкорюючи серця фанатів відеороликами з кумедною озвучкою. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram блондинка показала кадри свого ставлення до спиртних напоїв.

На відео Аліна Гросу, зовсім недавно пережила хворобливий шлюборозлучний процес, сидить на дивані і тримає в руках запечатану пляшку з ігристим вином. Гросу, як і часто у своїх відео, підвела соковиті губки яскравою червоною помадою, і зробила стриманий повсякденний макіяж, завдавши на очі тільки туш для вій.

Своє волосся співачка сховала під картату шаль бежевого кольору, але пара світлих пасом все-таки вирвалася з-під накидки, підкресливши овал обличчя.

На відео Аліна Гросу з трепетом гладить і притискає до обличчя пляшку зі спиртним, як би мріючи її скоріше відкрити. В цей час закадровий голос каже: "Тобі ж вчора було погано!". Але співачка загадково посміхнулася і стала підспівувати під музику слова з пісні Софії Ротару "Було, було, було, але минуло...".

Своє відео зірка підписала словами "Коли свята ще не закінчилися, а ти вже не хочеш, але треба".

І хоча багато хто міг би подумати, що Гросу зовсім небайдужа до алкоголю після важкого розставання, у своєму коментарі до відео вона чесно написала, що дуже рідко вживає спиртні напої, оскільки відразу ж починає чхати через алергію.

Нагадаємо, що Аліна Гросу нещодавно розповіла шанувальникам, наскільки розлучення з її чоловіком Олександром був для неї ударом. Після п'яти років відносин співачка досі не може звикнутися з думкою, що тепер їй доведеться жити без нього.

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