В Україні має намір вакцинувати всіх громадян безкоштовно

При цьому громадяни не з групи ризику і соціально значущих професій будуть вакциновані в кінці 2021 початку 2022 року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Але ті, хто не захоче чекати п'ятого етапу вакцинації, зможуть купити вакцину в аптеці. Продаж вакцин від коронавірусу на комерційному ринку почнеться ще до літа.

"Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини", — сказав він.

Крім того, в Україні почнуть вакцинувати людей від COVID-19 в лютому 2021 року китайською вакциною Sinovac. Українці, як і жителі країн ЄС, отримуватимуть COVID-паспорт.

Також раніше повідомлялося, що Максим Степанов уточнив, що в МОЗ не виключають, що 2021 рік пройде під знаком COVID-19, але сподіваються, що ситуація не буде такою важкою, як в 2020-му, і карантинні обмеження можна буде послабити.

"Якщо серйозно, коронавірус-абсолютно нова хвороба, яку ніхто до кінця ще не розуміє. Починаючи від симптоматики і закінчуючи наслідками. Всі слабо собі віддають звіт, у що це може вилитися", – зазначив міністр.

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