Відома актриса та зірка фільмів студії "Квартал 95" Світлана Ходченкова влаштувала пікантну фотосесію в ліжку на честь свого дня народження

21 січня актрисі виповнилося 38 років. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменита блондинка розмістила сміливі кадри, на яких вона постала у приспущеній білій сорочці, сітчастих колготках і елегантних туфлях на високих підборах. Відверте вбрання підкреслило головне достоїнство актриси - її розкішні довгі ноги. Розпатлане волосся зірки, її промениста посмішка і динаміка зробили знімки неймовірно живими.

"Але спочатку шампанське... 🥂 ✨ ", — грайливо підписала кадри Світлана.

Підписники, серед яких і знаменитості, в коментарях засипали Ходченкову компліментами і привітаннями з днем народження.

"З Днем Народження! Залишайтеся і будьте такою ж милою, бажаною і жіночною красунею!🌷 ; Ви-красуня! Найталановитіша Актриса👍з Днем Народження, Вас!!; З днем народження! Щастя,здоров'я, залишайтеся такою ж красивою, великих творчих успіхів і нових цікавих ролей🔥; залишайтеся такою ж красунею і будьте кохані взаємно!; Ну дуже красива актриса!!! 🔥👑; З Днем народження красуня! Щастя і міцного здоров'я найпалкішій жінці нашого кінематографа!",- пишуть захоплені шанувальники.

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