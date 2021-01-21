Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як відсвяткувала день народження

20 січня скандальній танцівниці виповнилося 45 років. Кадри святкування балерина показала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Волочкова похвалилася, що її подарували величезну кількість букетів. Квітів було стільки, що ваз не вистачило, тому в хід пішли розпиляні бутлі від води, тазики та інші можливі судини.

Привітала Волочкову і 15-річна дочка Аріна, яка, як відомо, живе зі своїм батьком Ігорем Вдовіним і його новою обраницею телеведучою Оленою Ніколаєвою.

Аріадна з'явилася на вечірці в сукні з пікантним вирізом.

"Але самий безцінний для мене букет, подарований мені вчора моєю донечкою Арішею поруч зі мною.🌺 😊 І я прокинулася від його аромату. Аріша завжди підтримує мене у всіх відповідальних для мене моментах життя. А я-її " » - розповіла балерина.

Багатьох здивувало, що дочка Волочкової зростанням вже обігнала матір.

У мережі вітають Волочкову і активно коментують її публікацію.

"Ти прекрасна 🌹 🌹 🌹 🌹з днем народження тебе 🎂 🎂 люби і будь коханою", "Анастасія, з днем народження, а наречений то де?", "Аріша - молодець", "Один тільки цирк і показуха", "А донечка проживає з іншою тіткою, надсилає квіти, а спілкування немає", "Блін, ну чому їй ніхто не скаже, що такі брови і вії відстій, ну адже симпатична мордаха була, навіщо себе спотворювати", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, іменинниця Волочкова вразила одкровеннями про інтим в літаку і майбутнього чоловіка: "витримає тільки той, хто...".

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