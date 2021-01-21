Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова похвалилася фігурою в купальнику



Зараз 23-річна красуня відпочиває на Мальдівах разом з мамою і молодшим братом і регулярно ділиться спекотними кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Цього разу Горова показалася в повний зріст в нюдовом міні-бікіні. Знімки говорять самі за себе: Наташа старанно працює над собою, вона помітно схудла і привела тіло в тонус.

"Напевно, ніколи я не була так задоволена своєю фігурою на відпочинку. Особливо взимку. Пробіжки, тренування, благо відсутність фаст фуду і купи солодощів, а ще що найголовніше - відмова від алкоголю", — пише Горова.

Дівчина зізнається, що, як тільки вона перестає вживати алкоголь, її обличчя і тіло виглядають набагато підтягнутішими і свіжими, і голова більше не болить.



"Спокуса велика, але мені дуже подобається як я виходжу на фотографіях😏", — підсумувала Наташа.

"Нам теж дуже подобається як ти виглядаєш 🔥 🤗 ; Ну така красива; Богиня; Боже мій 😍😍😍; красуня!",- пишуть під знімками захоплені шанувальники.

Дружина Діми Монатіка Ірина теж встигла оцінити апетитні форми Горової. "Дівчина з сім'ї Кардашьян ♥️♥️", - написала вона в коментарях.

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