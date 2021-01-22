На шоу "Маска" представили нового персонажа, якого не було в жодній адаптації шоу

Як пише Politeka.net, нового героя показали на офіційній сторінці проекту в Instagram. Ним став український буряк. Костюм вийшов неймовірно яскравим і автентичним.

"Вуйко Буряк - це добрий господар з великим господарством, гарячою удачею і молодим серцем! Його козацькі вуса і оселедець дають йому відчуття першого хлопця на селі", - підписали в анонсі.

У коментарях стали захоплюватися костюмом і гадати, хто ж може ховатися під ним.

"Я хочу знати хто буряк", "Топ герой", "Супер-круто", "мені здається що це буряк", "Ну як же круто", "Тепер мій один з улюблених масок", "Буряк намбер Ван", "Ой-ой-ой, господар!", "В анонсі я там почув Меловіна", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що шоу "Макска", яке стартувало 16 січня, стало неймовірно популярним в Україні. Воно готувалося в найсуворішій секретності, тому досі невідомі всі маски, які братимуть участь в шоу.

У першому випуску українці познайомилися з Сонцем, Трояндою, Жабкою, Буйволом, Лисичкою, Драконом, Козою і Сомом. У другому ефірі глядачі побачать Павича, Лева, Циклопа, Мольфара та інших персонажів.

Нагадаємо, що Буйвол з шоу "Маска" викликав невдоволення в українців, "от взагалі не сподобалося, що...".

Як повідомляла Politeka, Данилко зірвався на шоу "Маска", стукав кулаками по столу: "Андрію Михайловичу, не робіть цього!".

Також Politeka писала, що Містер Маска з нового шоу показав свою кохану, зворушливе відео: "подарував їй...".