Препарати будуть від різних компаній...

Максим Степанов назвав виробників вакцин від коронавірусу, які отримає Україна

МОЗ приступило до вирішення проблеми доступу до вакцин від COVID-19 в травні минулого року. Відомство почало комунікацію з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", які вакцини від коронавірусу отримає Україна.

Він розповів, що Україна в першому півріччі 2021 року отримає 8 млн доз вакцин від коронавірусу в рамках міжнародної програми COVAX. Серед них препарати компаній AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

"Ми визначили два шляхи отримання вакцин, які обробляли паралельно. Перший – це COVAX, другий – закупівля вакцин безпосередньо у виробників... 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тисяч доз вакцини Pfizer в Україні у випадку, якщо країна буде відповідати встановленим критеріям", - запевнив чиновник.

Степанов уточнив, що Україна цим критеріям відповідає: є затверджений Національний план вакцинації, забезпечено холодовий ланцюжок, відповідну логістику та умови зберігання вакцини.

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