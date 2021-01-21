Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст заінтригувала епатажним вбранням

Австрійський співак і переможець "Євробачення" Томас Нойвірт, більш відомий публіці під псевдонімом Кончіта Вурст, знову показав свої експерименти із зовнішнім виглядом в Instagram, хвалячись підкачаним тілом і дивним одягом, пише Politeka.net.

У новій публікації співак заінтригував незвичайним вбранням, в якому поєдналися елементи брутальної чоловічої недбалості і жіночої чуттєвості. І хоча новий образ виглядає досить екстремальним, шанувальники змогли його оцінити.

На першому знімку Томас Нойвірт стоїть біля стіни в напівпрозорому боді, яке було стягнуто під накачані груди зірки. Співак млосно витягнув підборіддя вперед, трохи прогнувшись, і ніжно торкнувся пальцями своїх грудей, схрестивши руки перед собою.

Другий знімок демонстрував майже все, що було нижче пояса, оскільки джинси були розстебнуті і приспущені вниз. В очі впадала відсутність будь-якої білизни під шанами, але пікантну зону трохи прикрив низ напівпрозорого боді, що вільно звисало. Воно сильно обтягнуло торс зірки. При цьому його груди "прикрашали" дві феї рожевого і зеленого кольорів, які були додані на знімок у фотофільтрі.

Третій знімок додав ще трохи вогню, адже Томас Нойвірт позував у повний зріст, роблячи селфі. І хоча ґудзик на широких джинсах вже був застебнутий, співак пограв з верхом "одягу", натягуючи боді вниз і демонструючи значні м'язи на руках і грудях.

Фанати Томаса Нойвірта у своїх коментарях оцінили зовнішній вигляд зірки, відзначаючи, що регулярні тренування в залі не пройшли даром, і назвали його "дуже гарячим".

"Схоже, тренажерні зали працюють на вас!", "Ти живеш мистецтвом!", "Гарне волосся скрізь", "Ох, Том, ти такий гарячий!!!",- написали фоловери в соцмережі.

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