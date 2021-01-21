Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст заінтригувала епатажним вбранням
Австрійський співак і переможець "Євробачення" Томас Нойвірт, більш відомий публіці під псевдонімом Кончіта Вурст, знову показав свої експерименти із зовнішнім виглядом в Instagram, хвалячись підкачаним тілом і дивним одягом, пише Politeka.net.
У новій публікації співак заінтригував незвичайним вбранням, в якому поєдналися елементи брутальної чоловічої недбалості і жіночої чуттєвості. І хоча новий образ виглядає досить екстремальним, шанувальники змогли його оцінити.
На першому знімку Томас Нойвірт стоїть біля стіни в напівпрозорому боді, яке було стягнуто під накачані груди зірки. Співак млосно витягнув підборіддя вперед, трохи прогнувшись, і ніжно торкнувся пальцями своїх грудей, схрестивши руки перед собою.
Переглянути цю публікацію в InstagramПопулярні новини заразПоказати ще
Аллегрова, яка постаріла, заткнула за пояс моложаву Ані Лорак, фото: як виглядає шальна імператриця
Леся Нікітюк зізналася, хто розбив їй серце, не перегоріло досі: "Чекаєш, а він дарує квіти іншій"
Могилевська через роки не витримала і видала правду про роман з Владом Ямою: "У нас були..."
Анджеліна Джолі збентежила виглядом без білизни в компанії чоловіків: "Бред Пітт багато втратив"
Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
Другий знімок демонстрував майже все, що було нижче пояса, оскільки джинси були розстебнуті і приспущені вниз. В очі впадала відсутність будь-якої білизни під шанами, але пікантну зону трохи прикрив низ напівпрозорого боді, що вільно звисало. Воно сильно обтягнуло торс зірки. При цьому його груди "прикрашали" дві феї рожевого і зеленого кольорів, які були додані на знімок у фотофільтрі.
Третій знімок додав ще трохи вогню, адже Томас Нойвірт позував у повний зріст, роблячи селфі. І хоча ґудзик на широких джинсах вже був застебнутий, співак пограв з верхом "одягу", натягуючи боді вниз і демонструючи значні м'язи на руках і грудях.
Фанати Томаса Нойвірта у своїх коментарях оцінили зовнішній вигляд зірки, відзначаючи, що регулярні тренування в залі не пройшли даром, і назвали його "дуже гарячим".
"Схоже, тренажерні зали працюють на вас!", "Ти живеш мистецтвом!", "Гарне волосся скрізь", "Ох, Том, ти такий гарячий!!!",- написали фоловери в соцмережі.
Нагадаємо, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст обтягнув свої рельєфи латексом і пробудив фантазії: "Соромно навіть говорити…"
Як повідомляла Politeka, бородата зірка "Євробачення" Кончіта Вурст покрасувалася в стрінгах, Сердючка оцінила:" гаряче..."
Також Politeka писала, що заросла зірка "Євробачення" Кончіта Вурст показав м'язи в несподіваному місці:" у тебе там вже..."