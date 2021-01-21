Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його таємною дружиною, вразила пікантним фото з ще одним знаменитим красенем

Як пише Politeka.net, на одній зі сторінок в Instagram з'явилося фото, на якому пустотлива Таюне (Таїсія Сватко) притулилася до відомого співака, телеведучого і продюсера Гени Вітера.

Таюне була одягнена в обтягуючий джинсовий сарафанчик, який підкреслив її стрункі округлі форми. На голові у співачки красувалися молодіжні кіски. Вона тісно притулилася до моложавого артиста. Той, у свою чергу, обійняв Таюне за талію і поклав голову на її плече.

"Прекрасний ангел... Ніжна квіточка", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях залишили кілька відгуків і компліментів.

"Ніжна фіалка, ангел, хороша, сонечко. Їй так пасують кіски", "диво!", "Дійсно, як янголятко. Краса", "а що за мужик з нею?",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Гена Вітер не тільки ровесник Винника, а й фактично його суперник на українській естраді. Вітера, як і Винника, обожнюють тисячі жінок. Крім цього, він як і Олег ретельно приховує своє особисте життя. При цьому, чоловіки співають схожі пісні і орієнтовані на одну і ту ж аудиторію.

Що пов'язує Таюне і Вітера невідомо, але спільне фото розбурхало мережу.

Нагадаємо, що Таюне одяглася в "срібло" і зважилася на особисте визнання:"і уявити не могла, що...".

Як повідомляла Politeka, таємна дружина Винника одягла чорну маєчку з "безсоромним" декольте:"вогонь".

Також Politeka писала, що Таюне полонила привабливим образом в розкішній сукні:"улюблена принцеса".