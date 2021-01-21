У мережу злили ексклюзивні фото Меган Маркл з подружками, зроблені під час її навчання в школі

Як пише Politeka.net, на одній зі сторінок в Instagram з'явилися фото, на яких юна Маркл обіймалася зі шкільними подругами.

"Боже мій, подивіться на ці шкільні фотографії Меган, приголомшливі. На першій фотографії Меган в готелі Millennium Biltmore в Лос-Анджелесі у віці 15 років, навчається в десятому класі, зі своїми друзями Аніс Хатчінсон, Емануелла Яскевич, Мішель Рамані і Лілі Галлі на різдвяному танцювальному вечорі в 1996 році», - підписали фото автори аккаунта.

Друге фото, судячи з підпису, було зроблено в 1998 році, коли Меган було 17 років. На ньому Меган виглядала набагато старше, з більш крутою фігуркою.

У коментарях до посту шанувальники Меган залишили масу приємних слів.

"Капець, вона не постаріла", «всі вони дуже красиві, але на другій фотографії не виглядають на 15-17", "24 роки тому і досі виглядає точно так же. Дивно», «вона напевно працює над обличчям», «просто чудові знімки», «Меган красива», «природна краса», "через 20 років вона виглядає майже такою ж", - пишуть користувачі Мережі.

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