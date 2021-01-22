Актор "Дизель Шоу" і екс-учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Танкович похвалився своїми досягненнями за рік
Незважаючи на всі неприємності, які підніс 2020 рік, гуморист знайшов і позитивні моменти. На офіційній сторінці "Дизель Шоу" в Instagram опублікували головні досягнення Танковича, а також рідкісні домашні та сценічні кадри з артистом, передає Politeka.net.
"У 2020 році Дмитро Танкович виконав два обов'язки кожного чоловіка - побудував будинок і посадив дерево!",- сказано в підписі до знімків.
Одним з досягнень зірка "Дизель шоу" вважає сімейну поїздку на відпочинок. Минулого року артист-трудоголік провів багато часу з найближчими: красунею-дружиною Ольгою Рибкою, а також маленькою донькою. На одному з опублікованих фото зіркове сімейство позує в басейні на екзотичному курорті.
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Також артист поділився фото зі своїм домашнім улюбленцем і похвалився власноруч посадженим садом.
"Судячи за останнім фото Бережок ще й завагітнів😂; Молодці🔥; Супер клас ❤️; нехай вам пощастить", — пишуть шанувальники "Дизель шоу" в коментарях.
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