Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився заняттями з сином у спортзалі

Тільки-но відсвяткувавши 5-річчя свого сина Леона український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма став привчати дитину до здорового способу життя. Свої перші заняття з сином Влад Яма показав у сторіс у соцмережі Instagram, пише Politeka.net.

Влад Яма опублікував серію коротких відео, де маленький Леон випробовує різні тренажери і розробляє свій особистий підхід до вправ з навантаженням. У публікації хореограф написав, що вони з сином "вирішили качнутися перед сном".

На відео видно, як малюк знаменитого хореографа намагається тиснути на себе легку вагу у вертикальному тренажері грузоблочного типу. Леон впевнено обхопив ручку з прикріпленим до неї тросом однією рукою і, ставши боком до неї, почав докладати зусиль. Хлопчик досить легко справлявся з навантаженням у той час, як його батько за кадром відраховував кількість зроблених рухів.

На другому відео Влад Яма притримував Леона за талію, коли він робив підтягування на турніку. І хоча хлопчик теж успішно справлявся з цим, турботливий тато все одно "страхував" сина.

Після фізичних навантажень малюк пішов згідно правильної організації тренування і перейшов на бігову доріжку, щоб зробити легке кардіо навантаження на тіло. Хлопчик навіть самостійно перемикав швидкість, а по його обличчю було видно, що Леону шалено подобається займатися з батьком.

В кінці тренування Влад Яма дав особистий майстер-клас синові з правильного навантаження на біцепси. Хореограф взяв в руки гантелі і робив тяги з поворотом кисті, по черзі навантажуючи то одну, то іншу руку. Ця вправа дозволила йому добре попрацювати над м'язами і додати їм відчутного тонусу.

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