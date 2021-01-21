Дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового вразила експериментами із зовнішністю

Варвара Кошова, якій 15 січня виповнилося 13 років, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в новому ефектному образі, передає Politeka.net. Цього разу юна красуня приміряла маску, яка збільшує очі, робить губи дуже пухкими, а шкіру ідеально гладкою.

Дівчина ніяк не підписала фото, залишивши тільки несподіваний смайлик — гроші на крилах💸.

"Амазонка😍; дууууже красива😍; Губки як у Джина🤭 🔥; лялечка; Красива стала); Ах яка; На стилі🖤 💸 💎", - пишуть шанувальники під фото.

Також в коментарях розгорілася суперечка - чи збільшувала Варя губи, або ж це просто фільтр: "Ти збільшила губи?", "вона говорила що губи збільшувала, але тут на фото ще об'єму додала маска, але а так якщо подивитися старі фотки пару років тому, то видно що губи маленькі, а щас набагато більше". Правда, очевидно, що жоден нормальний лікар не погодитися колоти губи 13-річній дівчинці.

Відзначимо, Варя потихеньку йде по стопах зіркового батька, дівчинка дуже артистична і талановита, підтвердження тому її участь в шоу "Розсміши коміка", "Ліга сміху", а також "Голос.Діти", де вона з другої спроби дійшла до суперфіналу.

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