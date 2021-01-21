Популярна українська співачка Джамала показала, як подорослішав її старший син

Співачка Джамала після народження молодшого сина цілком поглинула в материнські турботи. На своїй сторінці в Instagram вона часто радує фанатів зворушливими кадрами зі своїми малюками, але цього разу вона показала, як виріс її старший хлопчик Емір-Рахман, пише Politeka.net.

Джамала показала знімок свого 2-річного первістка, який вже помітно підріс і навіть пробує робити все без допомоги зіркової мами. На фото щасливий Емір дивиться в бік захопленим поглядом, а емоції малюка пов'язані з улюбленим смаколиком, яким його порадувала Джамала.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Jamala (@jamalajaaa)

Співачка пригостила сина сирком з бананом і він тут же постарався сам відкрити пачку. Цей цікавий процес потрапив на камеру і Джамала показала миле відео фанатам.

На кадрах маленький Емір зосереджено намагається здерти з баночки фольгу, захоплюючи її крихітними пальчиками і відкриваючи сирок. Дитина навіть надув губки і намагався попросити у мами допомоги в такій важкій справі.

Але Джамала, знаючи, що виховує майбутнього чоловіка, м'яко відмовила Еміру, відзначаючи, що він може зробити все сам. Слова мами підтримали хлопчика і він все-таки відкрив "вперту" баночку, хоча при цьому постійно влазив пальчиками в ласощі і трохи забруднився.

У своїй публікації Джамала пише, що і сама не вірить в те, як швидко виріс її первісток, але дуже задоволена його самостійністю.

"А я і не проти забрудненого одягу, що всі руки в сирку.

Адже все це такі важливі моменти проб і помилок", - вважає співачка. Також вона підкреслила, що постійно підтримує сина похвалою і вірою його успіх.

"Просто кажу: у тебе все виходить, ти великий молодець і самостійний хлопчик",- розповідає про методи виховання зіркова мама.

Нагадаємо, Джамала показала, як виглядає вдома, і розповіла про важливу проблему: "ось сиджу і..."

Як повідомляла Politeka, Джамала, яка набрала 10 кг, приголомшила пікантними кадрами в міні-сукні з сіточки: "починаю боротьбу..."

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" похвалився спортивними досягненнями 5-річного сина: "вирішили "качнутися" перед сном"