Популярна українська співачка Джамала показала, як подорослішав її старший син
Співачка Джамала після народження молодшого сина цілком поглинула в материнські турботи. На своїй сторінці в Instagram вона часто радує фанатів зворушливими кадрами зі своїми малюками, але цього разу вона показала, як виріс її старший хлопчик Емір-Рахман, пише Politeka.net.
Джамала показала знімок свого 2-річного первістка, який вже помітно підріс і навіть пробує робити все без допомоги зіркової мами. На фото щасливий Емір дивиться в бік захопленим поглядом, а емоції малюка пов'язані з улюбленим смаколиком, яким його порадувала Джамала.
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Співачка пригостила сина сирком з бананом і він тут же постарався сам відкрити пачку. Цей цікавий процес потрапив на камеру і Джамала показала миле відео фанатам.
На кадрах маленький Емір зосереджено намагається здерти з баночки фольгу, захоплюючи її крихітними пальчиками і відкриваючи сирок. Дитина навіть надув губки і намагався попросити у мами допомоги в такій важкій справі.
Але Джамала, знаючи, що виховує майбутнього чоловіка, м'яко відмовила Еміру, відзначаючи, що він може зробити все сам. Слова мами підтримали хлопчика і він все-таки відкрив "вперту" баночку, хоча при цьому постійно влазив пальчиками в ласощі і трохи забруднився.
У своїй публікації Джамала пише, що і сама не вірить в те, як швидко виріс її первісток, але дуже задоволена його самостійністю.
"А я і не проти забрудненого одягу, що всі руки в сирку.
Адже все це такі важливі моменти проб і помилок", - вважає співачка. Також вона підкреслила, що постійно підтримує сина похвалою і вірою його успіх.
"Просто кажу: у тебе все виходить, ти великий молодець і самостійний хлопчик",- розповідає про методи виховання зіркова мама.
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