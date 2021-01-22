Популярний підлітковий серіал "Рівердейл" повернеться на 5 сезон з великими сюрпризами

Як передає Politeka.net, новозеландський актор Кей Джей Апа, який грає одну з ключових ролей в серіалі, розкрив кілька секретів про майбутній сезон, пише TVLine.

За словами актора, герої переживуть семирічний "стрибок у часі", після чого глядачі дізнаються, як склалося життя кожного з них. Як пояснив Кей Джей Апа, такий прийом був зроблений, щоб оживити серіал і освіжити його героїв.

Тепер шанувальникам серіалу належить побачити новий світ Рівердейла, в якому у дорослих героїв будуть нові, дорослі проблеми. Сам Апа, за його словами, після випускного потрапив до лав Збройних сил. По поверненню додому він був вражений, як сильно змінилося його рідне місто. Саме герой Кей Джей Апи буде збирати старих друзів разом, щоб спасти і відновлювати малу батьківщину.

До речі, перша серія нового сезону вже була показана 20 січня.

Раніше ми писали, що одна з головних актрис проекту Каміла Мендес засвітилася на вулиці зі своїм новим хлопцем. Як стало відомо, зустрічатися з ним вона почала незабаром після того, як розыйшлася з партнером по зйомках в серіалі Чарльзом Мелтоном.

Нагадаємо, що Каміла Мендес з "Рівердейл" розсекретила свого хлопця, фото щасливої парочки:"подумав, що це Тобі Магуайр...".

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