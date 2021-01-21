Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, як для неї починається цей рік
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Ще недавно співачка відпочивала на Балі зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, проте тепер їх канікули закінчилися і вони повернулися в Україну. Дорофєєва зізналася, що 2021 рік починається для неї з великих надій.
"Пам'ятаю себе рівно рік тому, тоді я навіть уявити собі не могла, що рік буде настільки дивним. Думаю, у кожного з нас відбулися великі внутрішні зміни. Рік став знаковим для кожної людини на цій планеті. І ось, перебуваючи на початку 21-го, Я розумію, що планувати що - небудь як раніше - вже неможливо", - написала зірка.
Вона додала, що тепер всім потрібно адаптуватися до нових умов і рухатися вперед.
Співачка також поділилася новими домашніми фото, на яких позує сидячи на підлозі біля шафи. Для знімків зірка вибрала простий наряд з вільних джинсів, короткого білого Топіка і кардигани.
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Відзначимо, що після повернення додому артистка перефарбувалася з блондинки в наближений до натурального темно-русявий колір.
Шанувальники тут же відреагували на пост знаменитості.
"І попереду нас чекає дуже багато від DOROFEEVA. Рік починається з новим початком", "така красива прям не можу", "2021 буде однозначно краще", "як можна бути такою красивою?", "Яка гарна мадемуазель", - пишуть люди.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва з новою стрижкою приголомшила кольором волосся, більше не блондинка: "Вау!".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва після повернення додому зважилася на експерименти із зовнішністю: кадри перевтілення.
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