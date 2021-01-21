Дочка Моніки Беллуччі і починаюча модель Діва Кассель вразила недитячою красою

16-річна красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з нової сміливої фотосесії, передає Politeka.net. Дочка Мініки Беллуччі і Венсана Касселя позувала на стильній кухні, сівши прямо на стільниці. Заради ефектних знімків юна модель вирішила обіграти тостер і скляні дверцята шафки.

Діва приміряла спокусливу сукню з корсетом і прозорою спідницею, доповнивши образ білою футболкою і елегентними босоніжками на високих підборах. Волосся дівчина акуратно зібрала і продемонструвала натуральну красу практично без косметики.

"Голодні?",- грайливо підписала знімки Діва.

Підписники юної красуні моментально засипали її лайками і компліментами в коментарях.

"Навіть красивіше, ніж мама; ну це відвал всього🤍; ідеальна дівчинка. Ти така красива; ти розкішна; Ваааау, така красива; Муза; нагадуєш мені Беллу Хадід, не знаю чому; ти робиш так, що я з'їм все, що ти приготуєш; Дочка Беллуччі вийшла такою ж красивою, як її мати", — пишуть захоплені шанувальники.

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