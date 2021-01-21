Відомий український ведучий Юрій Горбунов поділився зворушливим спільним фото зі своєю дружиною Катею Осадчою

Як повідомляє Politeka.net, шоумен опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото Горбунов показав, як вони з Осадчою відзначають День обіймів.

"День обіймів! Яке прекрасне свято! Офіційне свято обміну енергіями! Головне не задушити від пристрасті", - написав ведучий.

На фото він міцно обіймає свою дружину, яка зворушливо пригорнула до чоловіка всім тілом. Знаменитості позують у себе вдома в простому домашньому одязі. При цьому Осадча показала себе без макіяжу і укладання.

Шанувальники пари прийшли в захват від їх знімка.

"Щастя вам і міцного здоров'я!!", "Ви дуже красива пара. Щастя вашій родині«,» я люблю вас«,» зі святом вас«,» Крутецькі«, " о, вже в Києві. Відпочинок швидко проходить", " дуже душевно дякую вам за тепло цьому світу. Душі знаходяться по резонансу«,» Щаслива пара, приємно дивитися", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Горбунов показав, як вони з Катею Осадчою проводять час вночі.

Одна з найпопулярніших українських пар вирішила зробити спільне фото в салоні автомобіля, і, як розповідає Юрій Горбунов, у них з дружиною вночі проходять зйомки.

Нагадавши, Осадча з "Голосу країни" в образі Злої королеви притулилася до Горбунова, показавши непідробні емоції.

Як повідомляла Politeka, нагаданий Горбунов зізнався, чим займається з красунею-дружиною ночами: "на пенсію пора вже!".

Також Politeka писала, що 50-річний Горбунов в обтягуючих джинсах похвалився схудлою фігурою і поплатиться: "як у підлітка...".