Вагітна дружина українського телеведучого Андрія Джеджули Юлія Леус показала себе в ліжку і розповіла про своє самопочуття

Не так давно навколо сімейної пари розгорівся скандал після того, як Леус звинуватила чоловіка в насильстві а також в тому, що він зовсім не піклується про неї і їх майбутнього малюка. Після цього вона потрапила в лікарню і розповідала про загрозу викидня.

Як повідомляє Politeka.net, Юлія поділилася в своєму Instagram новим відео, в якому розповіла, що зараз знаходиться вдома. На кадрах вона лежить в ліжку і виглядає помітно втомленою.

"Я лежу на домашньому збереженні. Щоб не лежати місяць у лікарні, я лежу вдома", - розповіла Леус.

Вона додала, що напередодні до неї приїжджали журналісти, через що їй довелося вставати.

"Після цього мені було важко дуже і ось сьогодні встала тільки зробити масаж, тому що спина моторошно болить від того, що лежиш. Це просто нестерпно! Встала посмажити картоплі і не дожарила. Не змогла, тому що почало боліти у мене в животику, швидко пішла лягти назад. Тому тільки лежу, їм таблетки і розважаю свою малечу", - відверто розповіла жінка.

Вона додала, що в такому режимі їй залишилося протриматися ще місяць.

Відзначимо, що Леус хоче розлучитися зі своїм знаменитим чоловіком.

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