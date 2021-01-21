Популярна російська ведуча і співачка Ольга Бузова в розкішному золотому вбранні розповіла про свої очікування від 2021 року

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона висловила впевненість в тому, що 2021 стане «її роком».

Бузова порадувала шанувальників відео, на якому вона під енергійну музику демонструє своє тіло в спокусливих позах. Для цих кадрів зірка одягла розкішну сукню золотистого кольору, що складається з блискучих паєток. Короткий наряд з вирізом на спині і спідниці дозволяє ведучій продемонструвати всі принади своєї фігури.

Судячи з усього, це відео Бузова зняла напередодні-з нагоди свого дня народження.

"Низка моїх свят починається. Вчора був перший, а ще буде... скільки не скажу. Це мій рік. Опишіть мене одним словом", - написала знаменитість.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост. Варто відзначити, що відео сподобалося далеко не всім.

"Треба скромніше одягатися все-таки є хлопець, а то навіть труси видно. Бідний Дава«,» Пластики в рухах взагалі нуль«, "краще б тобі словник подарували, разом сережок з брюликами" » " вона правда думає що вона сексуальна?", "Одна голова залишилася. Тулуб випаровується", "це я після 1го келиха«," зарозуміла і егоїстична!", "Можна було б ваще без сукні", - пишуть люди.

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