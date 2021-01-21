Легендарна модель і актриса Памела Андерсон показала себе в сміливому образі з минулого
Популярність пекучої блондинки, яка свого часу викликала справжній фурор своїми пишними формами і відвертими образами, давно пішла на спад. По всій видимості, 53-річна Андерсон сумує за колишньою славою, через що регулярно постить у своєму Instagram архівні фото.
На новому знімку зірка зважилася показати себе в дуже сміливому образі. Так, єдиний одяг, який можна побачити на моделі на фото – світлий ковбойський капелюх. Памела сидить на підлозі, підігнувши ноги і прикриваючи руками свою значну груди.
Образ зухвалої блондинки доповнив зухвалий макіяж з чорними тінями і бежевою помадою. Модель зухвало дивиться в камеру, відкривши рот.
"Це дикий, дикий Захід...", - підписала кадр красуня.
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За дві години пост зірки набрав 6 тисяч лайків.
Раніше ми писали, що Андерсон вирішила продемонструвати більш чуттєвий образ.
На фото Памела позувала в прозорому пеньюарі, сидячи на сходинках біля стільця. Красуня нагнулася трохи вперед, взявшись руками за ноги, а головою відвернулася від камери, закривши очі.
Андерсон зовсім не соромилася показати своє тіло, тому кадр вийшов досить провокаційним.
Нагадаємо, Памела Андерсон розкріпачилася на пляжі, показавши сонцю самі соковиті місця.
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон без купальника і сорому заплуталася в мережах на пляжі.
Також Politeka повідомляла, що спекотна Памела Андерсон в мереживній білизні показала, що таке спокуса.