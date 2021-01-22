Співачка і екс-учасниця "Время и стекло" Надя Дорофєєва показала, як вона відривається вечорами

Коротке відео було опубліковано в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вона водить автомобіль в одному домашньому халаті і тапочках.

Судячи з кадрів, співачка в компанії подруги на автомобілі вирішила відправитися" на пошуки " оселедця.

"За оселедцем. Звичайно ж. Навіщо я ще можу вночі їхати.. За оселедцем", - заявила Надя Дорофєєва на короткому відеоролику, опублікованому в Instagram Stories.

Пізніше співачка опублікувала фото, на якому видно, як вона бавиться язичком, а на наступному кадрі - зірка стоїть поруч з машиною і з серйозним обличчям з кимось розмовляє по телефону.

"Справу зроблено. Оселедець куплений. Можете спати спокійно", - йдеться в підписі до фотографії.

Раніше ми розповідали, що Надя Дорофєєва після повернення додому з відпочинку перефарбувалася з блондинки в наближений до натурального темно-русявий колір.

Шанувальники тут же відреагували на пост знаменитості.

«І попереду нас чекає дуже багато від DOROFEEVA. Рік починається з новим початком" "така красива прям не можу", " 2021 буде однозначно краще, "як можна бути такою красивою?", "Яка гарна мадемуазель", - пишуть люди.

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