Українцям розповіли, які діятимуть обмеження по завершенню локдауну

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов, передає Обозреватель.

За його словами, локдаун, введений з 8 по 24 січня, довів свою ефективність, але продовжувати його не планують.

"Ми вже маємо попередньо результати, на які розраховували. Ми вже маємо стабілізацію за рівнем захворюваності. Зменшення рівня захворюваності ми вже побачили. Більше того – ми маємо зменшення кількості госпіталізованих людей", - підкреслив голова профільного міністерства.

Степанов попередив, що по завершенню локдауну вже з 25 січня Україна повернеться до адаптивного карантину.

"Стратегія, яку ми вибирали, що це все розраховано на кілька місяців. Що ми вводимо цей жорсткий карантин, потім з нього виходимо і переходимо до адаптивного карантину і в такому режимі будемо триматися до закінчення епідсезону", – резюмував Степанов, анонсуючи нові обмеження з 25 січня.

Варто відзначити, що за минулу добу в Україні зареєстровано 5348 нових випадків зараження китайським вірусом.

Жертвами зарази за день стали 163 людини, а перемогти страшну недугу змогли 14239 осіб.

Таким чином, з початку пандемії в Україні офіційно зареєстровано 1182969 випадків зараження китайським вірусом, а одужати на сьогоднішній день змогли 928969 осіб.

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