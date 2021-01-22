Відома українська співачка Настя Каменських розкрила деталі свого першого досвіду в ліжку

Фанати Насті Каменських хоч і знають про неї безліч подробиць, але відповідь на питання, коли ж вона перестала бути незайманою, цікавить багатьох. Архівне відео, яке показали шанувальники співачки в Instagram, говорить про те, що зірка мала перший контакт з чоловіком далеко не в юному віці, пише Politeka.net.

Настя Каменських навіть на початку своєї кар'єри приміряла на себе досить нескромні образи, які могли натякнути на її розкутість. Але насправді співачка не приховує вік, в якому у неї стався перший досвід фізичних відносин.

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На архівних кадрах репер Потап (Олексій Потапенко) сидить разом з Каменських і відповідає на делікатні запитання шанувальників. Зірку запитали, у скільки років Настя Каменських позбулася невинності. Коли Потап озвучив це питання, він став "нагнітати" атмосферу, підкреслюючи значущість питання, і кілька разів повторив питання, вигукуючи його все голосніше, а потім заявив, що вона досі - незаймана.

При цьому Настя Каменських почала бентежитися і закривати обличчя руками, а також трохи нервово сміятися і ухилятися від відповіді.

Але потім зірка розслабилася і повідомила, що це сталося досить пізно. Крізь сміх вона сказала, що не хоче відповідати на це питання.

"Ну розкажи, у скільки років це сталося?",- провокував Каменських Потап.

"Майже в 18. Пізненько",- все ж відповіла Настя і додала, що вона цим пишається, оскільки кожна дівчина повинна бути готова до цього.

Але попри подальші провокації з боку Олексія Потапенка про те, як саме відбувався перший інтимний досвід Насті Каменських у ліжку, вона не розповіла.

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