Екс-солістка ВІА Гри, переможниця шоу «Танці з зірками» Санта Дімопулос похвалилася кадрами спільного відпочинку з суддею проекту Катериною Кухар

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуні показали кадри, на яких вони зображені разом з чоловіками і дітьми на Мальдівах.

"Поки світ знаходиться у форматі локдауна, друзів можна зустріти на Мальдівах, ОАЕ та Мексиці!" - підписала Кухар кадри з Дімопулос і її сім'єю на терасі Мальдівського ресторану.

Також вони разом сфотографувалися на тлі океану. Дімопулос прилетіла на Мальдіви з чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренко, 12-річним сином Даніелем і Софією, який трохи більше року.

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар з чоловіком артистом балету, прем'єром Національного академічного театру опери та балету Олександром Стояновим, сином Тиморум і донькою Анастасією.

Судячи з фото, сини артисток непогано порозумілися. Практично на всіх кадрах вони зображені разом, і, схоже, непогано проводять час.

"Мені здається, чи наші хлопчики добре влаштувалися", - підписала одне з фото Кухар.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос з "Танців з зірками" показала рум'яні форми в бікіні після схуднення:"іноді себе балую".

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар з "Танців з зірками" проміняла балетну пачку на бікіні, засвітивши апетитні форми: чоловік залишився задоволений.

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