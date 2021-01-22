Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко в компанії блондинки похвалився кадрами з відпочинку

Олексій Тригубенко після фіналу "Холостячки" не втрачає часу даремно і живе повним життям. У своєму Instagram чоловік похвалився яскравим знімком, зробленим у Буковелі. Але відкинутий Тригубенко був не один, а в компанії карколомної блондинки і своїх друзів, пише Politeka.net.

На знімку Олексій Тригубенко позує на тлі канатної дороги і зимового гірського пейзажу. Він широко посміхається, оскільки поруч з ним чудова компанія: двоє чоловіків і дівчина, яку він ненав'язливо обійняв за талію. Також він поділився спільним з нею знімком в сторіс.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Олексій Тригубенко / Холостячка (@aleksey_trygubenko)

Компанія одягнена в зимові куртки та утеплені штани для катання на сноуборді і лижах. Все це спорядження друзі тримали в руках. Кадр показує, що компанія тільки-но отримала потужний заряд позитивних емоцій після катання з гірських схилів, так як на їх сноубордах і лижах було видно налиплий сніг.

Олексій Тригубенко пише, що поїздка в Буковель була незапланованою і від цього стала ще більш приємною. За його словами він і подумати не міг, що буде так вдячний своєму другові Льоші за таку раптову ініціативу.

Шанувальники фіналіста "Холостячки" у своїх коментарях побажали йому приємного відпочинку і оцінили його захоплення.

"Прикольно було кататися?", "Клас, відмінного відпочинку", "Клас!! Які ви молодці!!!! Гарного відпочинку вам!!!!", "Круто провести час!!!", "Який різнобічний чоловік!!! А ще й красунчик!!! Розумничка просто", "Крута компашка", "Супер-банда", - написали фоловери до публікації Тригубенко.

Нагадаємо, що Олексій Тригубенко нещодавно зізнався, що після завершення проекту перестав спілкуватися з "Холостячкою" Мішиною. Він також не зміг визначитися, чи розбила вона йому серце після відмови у фіналі. Тригубенко заявив, що не розбирається в почуттях.

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