Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала "розкішшю" зі святкування свого дня народження

Російська балерина Анастасія Волочкова вирішила показати на відео в Instagram, з яким розмахом святкувала день народження. Однак скромний банкет і відсутність родичів і дійсно близьких друзів здивували користувачів мережі.

На своїй сторінці Анастасія також розповіла про свято. В одному з відео видно, як балерина позує перед камерами з букетами квітів в руках перед тортом зі свічками-феєрверками.

"Це був один з найпрекрасніших моїх днів народження! Я щаслива була танцювати для вас! І розділити з чудовими людьми спілкування, і приділити увагу кожному. Адже це, погодьтеся, важливіше дорогих банкетів і посиденьок за пафосними столами», – заявила раніше Волочкова.

На антифанатській групі і на самій сторінці Волочкової користувачі Мережі висловилися досить різко:

"Коли роками бухтиш одне і теж; не Весела у неї морда обличчя, всі щоки зажевала 😂; зла, як 100 собак. Феєрична днюха; навіщо її нафарбували як Трансу?; Чого ти хмуришся подруга? Що не склалося в ювілей? Сама все зробила, зліпила, покликала з вулиці людей! Ти їм потрібна, як кловун Зіна; особа як маска; заздріть мовчки)))) на своїх диванах)))); балерина зі світовим ім'ям і 3 з половиною людини на ін; Один торт 🎂 на всіх???🙈 За 45 років не накопичила на ювілей🤣; одні масовочні. .. Черговий обман🙈; Ай бока які ,ай та Лебідь🙈 🙈; яка вгодована антична іпостась😂 😂».

Нещодавно скандальна балерина розповіла, що активно готується до майбутньої вистави і тому в її графіку тепер багато фізичного навантаження, занять, репетицій і практично повна відсутність їжі. Втім, цим Волочкова навіть пишається, адже це ідеальна можливість для неї скинути зайве.

За словами Анастасії, зараз вона їсть тільки півчашки пісного гострого овочевого супу зі шпинатом без солі вранці, а ввечері два варених некруто яйця. Доповнення до її схуднення складають масаж і російська лазня з купіллю.

Нагадаємо, що Волочкова розставила ноги перед молоденьким Дідом Морозом, кадр безсоромності:"Новий рік для дорослих".

Як повідомляла Politeka, безбашенна Волочкова в одних стрінгах влаштувала танець "падаючого лебедя" прямо на вулиці:»накидалася і відразу в...".

Також Politeka писала, що скандальна Волочкова засвітила " шматочок "свого коханця:" це велика радість...".