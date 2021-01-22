Українська співачка Тіна Кароль придумала цікаву деталь для свого вбрання на шоу " Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, 24 січня на каналі "1+1" покажуть перший випуск нового сезону з традиційними "сліпими прослуховуваннями". Тіна Кароль стала одним із зіркових тренерів проекту і в черговий раз розохотила шанувальників своїм вишуканим смаком. Фото артистки в шкіряному вбранні розмістили на офіційній сторінки шоу в "Instagram" разом з цікавими подробицями.

У пості сказано, що образ з еко-шкіри придумала український дизайнер Катерина стрельченко, за її словами, оливковий колір буде буде в тренді навесні 2021 року.

"Елементи оголених стегон при закритому жилеті надають образу одночасно стриманий і сексуальний вигляд. Стилісти підкреслюють, що наряд поєднує ретростиль і "образ нульових", - відзначили в описі.

Деякі елементи образу Тіна Кароль придумала сама. За словами дизайнера, під час однієї з примірок виконавиця вийняла з вух сережки і закріпила їх в розрізі на стегнах, заявивши: «Це буде так!».

Користувачі Мережі оцінили зовнішній вигляд Тіни Кароль. Однак знайшлися і ті, хто і зовсім закликав прибрати Кароль з проекту. Так, деякі користувачі поскаржилися на те, що Кароль їм вже набридла і запропонували свої кандидатури на крісло тренера:

"Без флірту Данна Балана і Тіни Кароль буде не цікаво, напевно"; "були образи і краще,але цей теж красивий"; "Тіночка, ви прекрасні, але цей образ Вам абсолютно не підходить, ви розкішна, але не в цьому вбранні, дизайнеру такому більше я б не довірилася"; "Пора вже замінити цю Тіну Кароль. Запросили б Ані Лорак, або Світлану Лобуду, або Віру Брежнєву"; "можна Стаса Шуринса, Макса Барських, Марту, Ірину Білик, Віталія Козловського ... У нас багато артистів. Просто ця Тіна Кароль вже набридла"; " скільки разів вже була Кароль? Майже у всіх сезонах. Може пора вже змінити. Навіть Потап вже пішов".

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