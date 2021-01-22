Лікар-епідеміолог Ольга Голубовська розповіла, про небезпеку вакцинації для людей з антитілами коронавірусу
Свій коментар позаштатний фахівець МОЗ дала в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я категоричний противник вакцинації імунних людей. Якщо у людини після хвороби утворився хороший високий титр антитіл, я категорично проти. Тому що на сьогоднішній день у нас дуже мало даних про безпеку, в тому числі для конкретної людини", - зазначила епідеміолог.
Як стверджує лікар, після вакцинації у таких людей можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
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"У нас є історичний досвід вакцинації від першої коронавірусної інфекції, починаючи з лабораторних умов і закінчуючи людьми. Там були серйозні проблеми. І ми знаємо, коронавіруси мають таке явище, як антитілозалежне посилення імунної відповіді. Тому тут треба бути дуже обережним", - пояснила Голубовська.
Нагадаємо, МОЗ вже приступило до вирішення проблеми доступу до вакцин від COVID-19 в травні минулого року. Відомство почало комунікацію з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусної хвороби.
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