Лікар-епідеміолог Ольга Голубовська розповіла, про небезпеку вакцинації для людей з антитілами коронавірусу Свій коментар позаштатний фахівець МОЗ дала в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, людям з антитілами до вірусу краще обійтися без щеплення.

"Я категоричний противник вакцинації імунних людей. Якщо у людини після хвороби утворився хороший високий титр антитіл, я категорично проти. Тому що на сьогоднішній день у нас дуже мало даних про безпеку, в тому числі для конкретної людини", - зазначила епідеміолог.

Як стверджує лікар, після вакцинації у таких людей можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

"У нас є історичний досвід вакцинації від першої коронавірусної інфекції, починаючи з лабораторних умов і закінчуючи людьми. Там були серйозні проблеми. І ми знаємо, коронавіруси мають таке явище, як антитілозалежне посилення імунної відповіді. Тому тут треба бути дуже обережним", - пояснила Голубовська.

Нагадаємо, МОЗ вже приступило до вирішення проблеми доступу до вакцин від COVID-19 в травні минулого року. Відомство почало комунікацію з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусної хвороби.

За словами Максима Степанова, в першому півріччі 2021 року отримає 8 млн доз вакцин від коронавірусу в рамках міжнародної програми COVAX. Серед них препарати компаній AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, вірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.

Також Politeka писала, що в Україні фіксують спад епідемії: лікар зробила прогноз щодо відступу вірусу.