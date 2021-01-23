Відома спортивна модель Юлія Мішура показала себе і свій настрій

28-річна чемпіонка Європи з бодібілдингу постійно радує фанатів в Instagram своєю фігурою і навіть пікантними знімками. Дівчина не приховує своє тіло і часто публікує кадри, де вона тренується, а ще дає поради щодо вправ для підтримки тіла в тонусі.

Мішура на фото позувала в чорних штанях і кофті. Зірка тримала в руці телефон, закривши їм своє обличчя. Дівчина задерла кофту, демонструючи плоский животик і частково бюст, який не був захований за білизною. Кадр вийшов запалюючим і навіть трохи пікантним, адже у Юлії розкішна фігура. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій", - підписала фотографію зірка.

Фанати поставили понад 150 лайків і написали кілька коментарів:

"Вогонь", "Люблю", " так ось як виглядає ідеал"

Ми писали, що популярна фітнес-модель Юлія Мішура вразила спортивною формою під час тренування.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Інстаграм" нове фото, на якому постала в образі для занять спортом. Юлія Мішура позує в спортивному ліфчику і обтягуючих синіх штанях, які підкреслили її ідеально струнку фігуру і мускулисте тіло.

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