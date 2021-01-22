Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про таємниці залаштунків на початку своєї кар'єри

Популярна українська теледіва Леся Нікітюк прийшла у світ шоу-бізнесу досить давно, але насправді її шлях був цікавим, а часом і стресовим. Про те, що зірці довелося пережити під час роботи адміністратором на телебаченні, Нікітюк розповіла в інтерв'ю з Дмитром Гордоном, пише Politeka.net.

Леся Нікітюк зізналася, що в її обов'язки адміністратора раніше входило навіть обслуговування Насті Каменських, якій вона носила чай. Але, за словами телеведучої, Каменських цього не пам'ятає, оскільки Леся виглядала тоді "не дуже".

Леся Нікітюк розповідає, що тоді у неї був страшний стрес через постійні зйомки, переїзд до столиці та самотність. Тому вона навіть забувала нанести макіяж і помити волосся, оскільки в пріоритеті зірки було подолати перший етап і максимально проявити себе в новій сфері.

Телеведуча зізнається, що інший бік телебачення виявився для неї дуже цікавим, адже вона потрапила залаштунки і стала спілкуватися з людьми, яких бачила з дитинства по телевізору.

Нікітюк розповіла, як одного разу спілкувалася з Іриною Білик в її гримерці перед виходом. Білик навіть розповіла їй про нещодавно проведені процедури і прочитала їй свій новий вірш, в якому Леся знайшла деякі вади. Але Білик відреагувала спокійно і прийняла критику Нікітюк, почавши переписувати вірш на ходу.

Також Нікітюк під час роботи адміністратором вдалося поспостерігати, як починали кар'єру Дорофєєва, як розкручувалися дует Насті Каменських і Потапа.

На питання про те, чи були зірки, з якими Леся Нікітюк не хотіла тоді контактувати, вона відповіла, що цього не було, оскільки, швидше за все, вона всім подобалася і конфліктних ситуацій не виникало.

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