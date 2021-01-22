Трагедія трапилася у британської супермоделі Наомі Кемпбелл

Про біду модель написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

У віці 24 років пішов з життя її хрещеник Гаррі Брант, син відомої американської моделі Стефані Сеймур і мільйонера Пітера Бранта.

Наомі Кемпбелл зізналася, що трагедія її так приголомшила, що вона не могла навіть про це говорити.

"Мені знадобилося кілька днів, щоб осмислити це, щоб переварити той факт, що мій красивий Годсон Гаррі Брант ирушає в духовний світ... З тих пір як ти був немовлям, у тебе була ця вроджена магічна радість, яку ти дарував усім, хто був поруч», - написала супермодель.

Кемпбелл додала, що завжди буде любити Гаррі Брант і висловила співчуття всій його родині.

"Гаррі, ти забрав частину мого серця. Ми ніколи не засуджували один одного, завжди були щирі. Занадто молодий, щоб піти. Я завжди буду тебе любити. І я знаю, що папа Аззедін [близький друг Наомі, модельєр Аззедін Алайя, який помер у 2017 році] подбає про тебе на тій стороні. Одного разу ми знову зустрінемося, і будемо радіти. Твоя хрещена💔 мої найглибші співчуття", - написала супермодель.

Син знаменитої американської моделі Стефані Сеймур і мільйонера Пітера Бранта Гаррі був відомий тим, що розсунув межі гендерних стереотипів як в косметиці, так і в одязі. Він пробував себе в журналістиці як підлітковий оглядач журналу Interview свого батька, моделював для Balmain і італійського Vogue (серед інших), і разом зі своїм братом заснував лінію макіяжу унісекс з MAC, випустивши колекції в 2015 і 2016 роках.

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