Українська співачка, переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала, в якому розкішному місці вона оселилася на Мальдівах

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кілька знімків, зроблених з висоти пташиного польоту. На першому була сфотографована вілла, розташована на воді. Судячи з усього, сім'я Дімопулос оселилася в цьому прекрасному місці.

На фото видно, що двоповерхова вілла оснащена власним басейном і гірками, спуск яких веде в море. Також у вілли є власний спуск у воду з дерев'яних сходів. Біля басейну розташовані численні лежаки і диванчики, де відпочиваючі можуть засмагати. Крім цього, є зона відпочинку на другому поверсі вілли. Так виглядає рай.

На другому фото Санта вибиралася з води, поки її син плавав у блакитній воді з рятувальним кругом. Навіть здалеку можна розгледіти ідеальну модельну фігурку Санти.

Варто відзначити, що багато українських знаменитостей на час локдауну вирушили в теплі краї. Одні підкорювали Балі, але більшість зірок вважали за краще відправитися на Мальдіви. До речі, Санта Дімопулос на Мальдівах встигла зустрітися з суддею шоу "Танці з зірками" Катериною Кухар. Судячи зі сторіс, артисти вирішили повечеряти сім'ями.

Нагадаємо, що спекотна Дімопулос в купальнику похвалилася найсоковитішими видами з Мальдів: "як заворожує!".

Як повідомляла Politeka, мокра Дімопулос розляглася біля басейну, блиснувши пружностями:"Русалка".

Також Politeka писала, що Дімопулос зворушила дуже особистим кадром з крихіткою-донькою: "Лялечки".