Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, як виглядала до того, як переїхала до Києва

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина дуже активно веде сторінку в Instagram і демонструє своє життя. Цього разу вона вирішила показати архівні фото.

Катерина Репяхова народилася в 1994 році в Дніпрі. Там дівчина провела своє дитинство і юність. А ось після закінчення школи в 17 років вона поїхала вступати на навчання до Києва.

Дружина Павлика зазначила, що її переїзду посприяла старша сестра. Катерина показала з нею загальні фото, на котрих зображена ще брюнеткою і з короткою стрижкою. Зазначимо, дівчину геть неможливо впізнати.

Цікаво, що зі своїм майбутнім чоловіком Репяхова познайомилася саме в рідному місті – Дніпрі, відразу після того, як вона закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Датою, яка змінила все її життя стало 4 листопада 2015 року.

При цьому фанаткою співака Репяхова була ще з дитинства, його пісні вона слухала з 10 років.

А коли виросла, вона стала його концертним директором. Однак це сталося не відразу. Спершу, Павлик не захотів брати її на роботу. І Катерина три роки працювала у психолога Дмитра Карпачова. Налагодити контакт зі співаком вдалося пізніше.

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