Співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Корольову про пощаду: "Я боюся..."

Співачка, яка зняла Тарзана з коханкою на відео, благає Королеву пробачити її

Як стало відомо Politeka.net, скандальна історія зі зрадою Тарзана співачці Наташі Корольової, попри примирення подружжя, досі триває. Цього разу спливло одкровення дівчини, яка знімала одіозні кадри Тарзана з коханкою Настею Шульженко: вона благає Королеву пробачити її, пише kp.ru.

Як виявилося, актриса Настя Шульженко дружила з Міланою Міломановою, а їхні спільні знімки є і на сторінці співачки в Instagram. Вона була присутня на квартирі разом з Тарзаном і його коханкою. Деякі стверджували, що причиною цьому став намір зняти інтимні кадри на відео, що нібито і зробила Миломанова. Але коли справа набула характеру загрози для її майбутнього, дівчина вирішила виправдатися перед королевою публічно.

Співачка впевнена, що її можуть звинуватити у створенні "інтим-відео" і за це їй доведеться відповідати перед законом. При цьому вона регулярно отримує дзвінки з погрозами, що буде "сидіти". За словами дівчини, вона дійсно знімала те відео на прохання подруги, а Сергій Глушко і Настя Шульженко прекрасно знали про це.

"Так, я дійсно своїми руками зняла те саме відео з голими Сєрьожею і Настею. Але вони обидва були в курсі цієї зйомки! З самого початку все було Настиною ідеєю", - говорить Міломанова.

Співачка розповідає, що в момент, коли Настя і Сергій лягли на ліжко, вона вийшла на балкон, щоб їм не заважати. Але тут з'явилася актриса і попросила зняти їх з Тарзаном на камеру.

"Я дістала телефон і, не встаючи з дивана, зняла через відчинені двері, як вони голі по черзі заходять у ванну. Спочатку Настя, потім Сергій - він ще підморгнув мені, мовляв, приєднуйся", - описує той момент подруга актриси і додає, що скинула коротке відео Насті та на цьому її роль закінчилася.

Але як виявилося, Настя Шульженко відчувала фінансові труднощі й вирішила підзаробити на пікантних кадрах з Тарзаном, оприлюднивши їх на телебаченні і в соцмережах. Після скандалу подруги перестали спілкуватися, а сама коханка Тарзана раділа, що у неї з'явилося стільки передплатників в Instagram. При цьому Міломанова опинилася під загрозою та навіть стала вимолювати прощення у Наташі Корольової.

"Від відчаю я навіть записала Наташі голосове повідомлення-плакала, просила вибачення, але вона, звичайно ж, не відповіла. Мені так соромно, адже ми з нею були знайомі, спілкувалися, я була вхожа в їх сім'ю. А тепер виходить, що заради передплатників подруги я мало не зруйнувала цей шлюб. За одне можу ручатися: це точно не моя ідея. Я боюся, що Наташа вважає мене головним лиходієм в цій історії, тому що Настя завдяки своїй зовнішності виглядає бідною овечкою. Але насправді вона вовк в овечій шкурі!",- підкреслює співачка.

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