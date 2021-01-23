Українська телеведуча Леся Нікітюк засвітила каблучку на безіменному пальці після одкровень про свої стосунки

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила в сторіз "Instagram" кілька фото з салону розкішного автомобіля і на правах реклами похвалилася досить великими ювелірними прикрасами. Так на одному зі знімків дівчина показала кільця лівій руці, а потім блиснула іншими золотими виробами на правій, тримаючи склянку з напоєм.

Леся Нікітюк також розмістила відео, на якому покрасувалася намистом з перлів і золотого медальйона з незвичайним кріпленням. Телеведуча вирішила стати законодавцем моди і дописала в сторіз: "повинна носити кожна дівчина в цьому сезоні".

Раніше зіркова красуня зізналася в інтерв'ю, що чоловіки часто розбивали їй серце і віддавали перевагу іншим жінкам. За словами Лесі, зараз вона не може будувати постійні романтичні стосунки через напружену роботу, яка заважає приділяти багато часу партнеру. При цьому багато представників сильної статі сприймають її виключно, як друга.

"Не завжди збігалася з портретами дівчаток для хлопчиків, завжди зустрічалися з моїми подругами, але починали заводити стосунки і дружбу зі мною", - зазначила телеведуча. - "Якось так пішло, що ти чекаєш, зараз він прийде, а він дарує квіти повз тебе, інший".

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