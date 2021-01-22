Український співак, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вразив інтимною фотографією

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист вирішив показати, чому він не любить ходити на масажі. Виконавець зайшов здалеку, опублікувавши своє фото з відпочинку з оголеним торсом. Він стояв у довгих шортах, засунувши руки в кишені. Було видно, що обличчя артиста обгоріло на сонці.

"Готові побачити мою найсе**уальнішу фотографію?",- підписав фото Дантес.

На наступному сторіс артист постав у вельми незвичайному вигляді. Він стояв роздягненим посеред масажного кабінету. Чоловік повернувся спиною до камери, продемонструвавши свою "п'яту точку", яка просвічувалася через одноразові прозорі труси. Незважаючи на те, що білизна була чорного кольору, вона не змогла приховати практично нічого.

"Ось через таку шикарну білизну я "люблю" масаж", - підписав фото Дантес.

Судячи з усього, фото було зроблено під час відпочинку Дантеса і Дорофєєвої на Балі. Там вони відпочивали з друзями, поки в Україні був локдаун.

Раніше ми писали, що Володимир Дантес поділився чуттєвим фото зі своєю дружиною. Парочка гралася в басейні, Надя залізла на плечі до коханого і відчувала себе щасливою.

Нагадаємо, що Дантес образився на Надю Дорофєєву через гроші, подробиці конфлікту: "ти що, о**енела взагалі!".

Як повідомляла Politeka, Дантес з Дорофєєвою повернулися в Україну, приголомшивши домашніми кадрами:"це вам не Балі".

Також Politeka писала, що романтичний Дантес голосно осоромився на очах у Дорофєєвої прямо в літаку: "Вова, висякайся...".