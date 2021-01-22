Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився неосяжними порціями солодощів

Вже близько тижня Влад Яма розповідає фанатам про відпочинок зі своєю сім'єю у Майамі, де вони насолоджуються комфортними умовами та теплими океанськими водами. Тепер на своїй сторінці в Instagram хореограф похвалився кадрами сімейної прогулянки по місцевих вуличках, пише Politeka.net.

На фотографії Влад Яма разом зі своєю красунею-дружиною Ліліаною і сином Леоном зображені у вуличному кафе в Майямі. Мабуть, знамените сімейство вирішило трохи охолодитися після прогулянки по теплому містечку і спробувати легендарне морозиво Тайакі, мережа будинків з якими розташована в різних куточках світу.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від VLAD YAMA (@vladyama_official)

На знімку задоволені Влад Яма і його дружина Ліліана посміхаються і знаходяться в чудовому настрої. В руках вони тримають прославлені ріжки з холодними ласощами з різними смаками у вигляді рибки тайакі і показують їх своїм шанувальникам.

У той самий час 5-річний син Леон грає з паличкою, на яку нанизано інші ласощі, і дивиться на незвичайне морозиво в передчутті смаколика.

Для своєї прогулянки сім'я Влада вибрала комфортний і легкий одяг. Яма був одягнений в сіру однотонну футболку і чорні штани, а його дружина одягла тонкий спортивний костюм чорного кольору.

"Навіть те, що на цьому фото я схожий на маніяка, не перестає робити наше улюблене морозиво найсмачнішим у світі...",- підписав свою публікацію суддя"Танців з зірками".

"Влад, те, що ти схожий на маніяка, ти помітив. А те, що дитина дивиться голодними очима на ваші порції ласощів - це ти не помітив. Віддай дитині морозиво!!!", "Влад, ти гуморист від бога", - написали фанати хореографа в соцмережі.

Нагадаємо, що Влад Яма нещодавно заінтригував фанатів яскравим знімком, зробленим на борту літака. Разом з дружиною і Сином Він відправився на відпочинок, але деякий час тримав у таємниці, куди саме він відправився. Але пізніше шанувальники все-таки дізналися, що цього разу він відвіз сім'ю на сонячні пляжі в Майамі.

Нагадаємо, Влад Яма, який виїхав з України, показав своє незвичайне житло на березі океану: "Спортзал, збройовий склад і...."

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" похвалився спортивними досягненнями 5-річного сина: "вирішили" хитнутися " перед сном"

Також Politeka писала, що Полякова з Мальдів зізналася українцям, що думає про мовний закон, вибухнув скандал: "Аж нудить!"